Aass: tutti invitati domani all'inaugurazione del Centro didattico ambientale

Un percorso, che si snoda tra i rifiuti, per acquisire consapevolezza di quanto si possa e debba fare per un futuro sostenibile. Per questo l'Azienda dei Servizi invita domani alle 16 all'inaugurazione del Centro Didattico Ambientale di San Giovanni. Ci saranno i Capitani Reggenti, ma l'invito è rivolto a tutti i sammarinesi, in particolare le nuove generazioni. Proprio a loro è rivolto il messaggio ambientale.



Un percorso che si snoda da un sentiero per entrare poi in un antro oscuro, carico di rifiuti. Da lì un ambiente più rasserenante dedicato alle conferenze e ai momenti formativi. Aule didattiche dove, in tutta sicurezza, è possibile osservare il lavoro di compostaggio dei rifiuti, fino all'esterno, dove si recupera parte degli scarti organici grazie al compost prodotto dal ciclo biologico.