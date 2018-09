Un ciclamino contro la sclerodermia

In quanti sanno cos'è la sclerodermia e quali sono i primi segni della malattia? Eppure riconoscerli può portare ad una diagnosi precoce che fa la differenza nella lotta a questa patologia rara. Ecco perché torna anche quest'anno la campagna nazionale "Giornate del ciclamino contro la sclerodermia" promossa dal Gils onlus, proprio per informare sulla malattia, cronica e invalidante, raccogliere fondi per la ricerca, offrendo piante di ciclamino a quanti vorranno contribuire, e fare diagnosi precoce, grazie al supporto di personale medico esperto a disposizione per visite gratuite. I fondi raccolti nelle Giornate del ciclamino saranno destinati a finanziare un bando da 50mila euro per due progetti di ricerca scientifica sulla malattia.