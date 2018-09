Turismo. "Basta mordi e fuggi, puntare sulla qualità"

Il piano strategico per il turismo dei prossimi 5 anni suggerisce maggior impegno e investimento verso un livello di clientela con una capacità di spesa superiore a quella attuale

Più infrastrutture per una Repubblica più attrattiva.

È il Segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti ad aprire la serata di presentazione del nuovo piano strategico in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.

Esprime soddisfazione a nome della Segreteria per il progetto di Jfc, la società faentina di consulenza e marketing Turistico che ha vinto il Bando emesso lo scorso anno dall'Ufficio del Turismo.

Il progetto prevede la compilazione del Piano Annuale, del Piano Triennale, del Piano Quinquennale e la riattivazione dell'Osservatorio Turistico, come previsto dalla Legge Quadro sul Turismo del 2006.

"Il Turismo dipende dall'offerta – sostiene Michelotti - ecco che dobbiamo portare non solo più persone in Repubblica, ma anche più vita".

Nella fase iniziale di attivazione del piano, spiega il titolare di JFC srl Massimo Feruzzi, è stato essenziale anche un confronto con chi il turismo sul Titano lo vive ogni giorno.

Determinante per la definizione della strategia, è stata anche la parte di valutazione del mercato. Oltre agli operatori è stata valutata la reputazione di San Marino online, tramite interviste agli italiani e visite dirette di mistery guest, finti clienti che hanno visitato, in maniera anonima, il territorio.

Il piano strategico del turismo per il quinquiennio 2018 – 2022 suggerisce maggior impegno e investimento verso un livello di clientela con una capacità di spesa superiore a quella attuale.

"Il territorio necessita di un nuovo rilancio – sostiene Feruzzi – bisogna lavorare più sul turista, che sull'escursionista".

"Il Piano Strategico - scrive il Segretario Particolare del Turismo Marina Tamagnini - è già entrato in fase attuativa e la Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo, insieme all'Ufficio del Turismo e col prezioso contributo delle Associazioni di Categoria, è già al lavoro per mettere in pratica le direttive contenute nel Piano Strategico".



Nel video l'intervista al titolare di Jfc srl Massimo Feruzzi, intervistato nel video.



Silvia Sacchi