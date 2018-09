Nasce il Centro Didattico Ambientale: “Per promuovere e coinvolgere tutti sulle tematiche ambientali”

“Un luogo per sensibilizzare la cittadinanza alla cura e al rispetto del territorio”. Spiega così Dario Felici, Capo Servizio Igiene Urbana, la nascita del nuovo Centro Didattico Ambientale. Situato a San Giovanni servirà per esposizioni, incontri e ragionamenti sul problema rifiuti e la ricerca di soluzioni per un futuro maggiormente sostenibile.



Presenti i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci che hanno inaugurato con il taglio del nastro la struttura, insieme al Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti. Un progetto non facile da realizzare, aggiunge Felici, che ha richiesto uno sviluppo di quasi 20 anni.