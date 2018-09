Questa sera il Gala di San Marino Rtv

Sono passati 6 anni dal primo Gala di San Marino Rtv, voluto dal Direttore Generale Carlo Romeo. Questa sera, al Palace Hotel di Serravalle, l'appuntamento si ripete. “Ai tempi – racconta Romeo a La Serenissima – ci si chiedeva se servisse ma era è ed è la nostra festa annuale per presentare le novità del nuovo palinsesto. È una festa che sentiamo molto”.



C'è ancora riserbo sugli ospiti illustri che parteciperanno all'evento. Certa invece la presenza dei Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, come confermato anche durante la loro visita agli studi di San Marino Rtv del 20 settembre. Sarà l'ultima uscita pubblica della Reggenza prima di lasciare il posto ai Capitani Reggenti in pectore Mirco Tomassoni e Luca Santolini. A condurre la serata un collaboratore affermato: Giancarlo Dotto, che per la tv cura, tra gli altri, il programma “Indovina chi viene a cena...”.



Incalzato da Andrea Lattanzi, Carlo Romeo non nasconde le difficoltà del momento a partire dalla liquidità, fino alla questione frequenze che, nelle parole del Dg, “richiede massima attenzione”. Complicazioni che però non hanno fermato l'organizzazione della festa più importante dell'Emittente di Stato. “Grazie ai nostri sponsor e al Palace i costi sono assolutamente praticabili”, ha affermato il Direttore che poi si sbottona un po' sulle novità della prossima stagione radiotelevisiva. Fra queste la telecronaca di una partita fatta da un giocatore sceso in campo. Confermata anche la collaborazione con Alan Friedman che condurrà un nuovo programma. Romeo non dice di più.



Impossibile per il giornalista de La Serenissima non chiedere qualcosa di più sul rapporto con Rai e la questione frequenze. Carlo Romeo ribadisce la sintonia con la consociata, con la quale si sta facendo squadra grazie al lavoro di coordinamento della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Questo l'unico modo per difendere le frequenze sammarinesi.



Il Gala sarà trasmesso su San Marino Rtv domenica sera alle 20.45.



fm