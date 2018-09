Galà di San Marino RTV: presentato il nuovo palinsesto

Grande partecipazione per il Galà di San Marino RTV. Al Palace Hotel è stato presentato il palinsesto per la stagione televisiva 2018/2019.



Alla presenza dei Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, e il Segretario Andrea Zafferani, il galà ha visto Giancarlo Dotto nell'inedita veste di conduttore.



Presentati i programmi della prossima stagione televisiva. Sul fronte dello sport sono state confermate le esclusive di RTV, con il campionato italiano di serie A di baseball e la rinnovata collaborazione con la Victoria Libertas Pallacanestro di Pesaro.



Tanti gli ospiti della serata, come Luciano Onder che rinnova anche per questa stagione con San Marino RTV e Alan Friedman, che annuncia una nuova trasmissione con il Dg Carlo Romeo "Il colore dei soldi", in cui si parlerà dell'economia partendo dai classici del cinema.



Grande attesa per l'approfondimento sulla Amerigo Vespucci, in cui si narreranno quattro mesi di vita a bordo del veliero della Marina Militare.

Spazio anche a Irol, che ha conquistato la platea con un intermezzo musicale e alle serie TV, con il nuovo approfondimento che partirà a dicembre a cura di Sergio Gamberale.



Tanti i saluti arrivati nel corso della serata, dal Segretario Nicola Renzi, assente per motivi istituzionali, ad alcuni amici storici di San Marino RTV: Maurizio Costanzo, Pippo Baudo, Renzo Arbore e Paolo Mieli, che hanno voluto sottolineare l'amicizia e la stima nei confronti della televisione di stato. Nel finale assieme al Dg Romeo il telecronista Sandro Piccinini sul palco assieme al Dg Romeo al conduttore Giancarlo Dotto e a Carlo Tocco.



Annuncio a sorpresa nel finale: un'intervista allo scrittore Andrea Camilleri a cura del Dg Romeo, in perfetta rappresentazione di quello che deve essere vero servizio pubblico.



La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45 su San Marino RTV.