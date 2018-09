Terremoto in Indonesia: create due frequenze di emergenza per le comunicazioni

Dopo il tremendo terremoto in Indonesia che ha causato centinaia di vittime, elettricità, cellulari e tutte le strutture di comunicazione nella zona sono tagliate fuori.



La società nazionale indonesiana ORARI ha immediatamente creato una rete di emergenza a 7.110 MHz e attivato anche il satellite IO-86 Lapan-Orari come supporto.



A livello tecnico le comunicazioni sono state stabilite con YB8NT e YB8PR in Palu che stanno utilizzando le stazioni mobili. Tuttavia, con QRM a 7.110 MHz, è stata creata una seconda rete su 7.065 MHz.



ORARI chiede che gli venga dato spazio per usare 7.110 MHz e 7.065 MHz poiché questo terremoto potrebbe essere peggiore di quello di Lombok alla fine di agosto. Da qui l'appello a concedere uno spazio QRM e a lasciare libere le due frequenze e le immediate vicinanze 3Khz.