2 ottobre 2005: in Italia la prima Festa dei Nonni

La Festa dei nonni che si celebra il 2 ottobre di ogni anno è una delle ricorrenze informali introdotte più di recente: in Italia è stata istituita dal 2005, con una legge entrata in vigore a luglio di quello stesso anno mentre negli Stati Uniti la Festa dei nonni esiste dal 1978. Secondo la legge, la giornata di oggi serve a celebrare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.