30 anni di musica: sabato sera grande festa del Symbol

Sabato sera la Repubblica tornerà a ballare con la musica del Symbol, lo storico locale punto di riferimento per i tanti giovani di San Marino e di tutta la regione.

Dopo 30 anni dall'apertura e 15 dalla chiusura, grazie alla famiglia Ercolani e ai ragazzi dell'epoca, sabato si rivivrà una serata come 30 anni fa. A far ballare gli ospiti saranno i dj storici: Danilo Rossini, Lori.G e Max Padovani.

All'ex Elettronics verranno riproposte anche le varie ambientazioni del Symbol: dal metrò privè con Roby Parrino e Randy Dj alle sale anni '90, underground, house e commerciale.

Special guest Maurizio Nari mentre ad animare la serata saranno Marco Moda e Marco Corona.

La festa conta il patrocinio della Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura e del Castello di Serravalle. E proprio il Capitano di Castello Vittorio Brigliadori durante la conferenza ha insistito sull'importanza di investire strategicamente per rilanciare la Repubblica: "Vorremmo che questo evento fosse una sorta di rievocazione storica - ha detto Brigliadori - Ben vengano eventi che aggregano persone come quello del Symbol, che ha rappresentano un palcoscenico nobile del panorama del mondo della notte, offrendo divertimento al di fuori della riviera romagnola".



Nel video l'intervista a Eliana Frenda, vedova di Massimo Ercolani, uno dei gestori del Symbol



Silvia Sacchi