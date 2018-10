CDLS: nonni sempre più "social" con il corso di alfabetizzazione digitale

Oggi, 2 Ottobre, si celebra la “Festa dei Nonni”: per sottolineare la loro importanza all'interno delle famiglie e della società. Alla sede CDLS un corso dedicato proprio ai pensionati, organizzato in collaborazione con ASI

Un'occasione preziosa per stare - come si dice - al passo con i tempi e, perché no, relazionarsi al meglio con i nipoti. Già un centinaio gli iscritti a questa prima edizione del corso di alfabetizzazione digitale per over 60, iniziato la scorsa settimana; il più giovane ha 59 anni; il più anziano 90. Le varie classi sono formate al massimo da 20 partecipanti. Docente è William Casali, Vice Presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica. Un'iniziativa promossa dalla Federpensionati CDLS, in collaborazione proprio con l'ASI. “Lo scopo - afferma Marino Manuzzi, FNPS-CDLS - è avvicinare gli anziani al mondo dell'informatica, al mondo digitale e in particolare a Facebook”. E che Internet non sia più una realtà impenetrabile per la Terza Età lo conferma una recente ricerca di Eurostat. In Europa il 45,5% degli over 60 utilizzano infatti le nuove tecnologie; e non solo per sentirsi meno soli; ma anche per informarsi, coltivare interessi, e approfondire tematiche legate alla salute e al benessere.



Nel video l'intervista a William Casali (Vice Presidente ASI) e a Marino Manuzzi (FNPS-CDLS)