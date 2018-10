Studiare negli Stati Uniti: una grande occasione

Il consolato Usa di Firenze incontra gli studenti sammarinesi e gli americani residenti sul Titano

Il Consolato americano di Firenze ha illustrato agli studenti degli ultimi due anni delle superiori le opportunità offerte dal sistema educativo statunitense: dall'ultimo anno di high school all'iscrizione ai college.

"E' una scelta onerosa dal punto di vista economico - è stato detto durante l'incontro - ma garantisce ottimi profitti e apre molte strade sia in Repubblica che negli Stati Uniti".

"Viaggiare è formativo ed è bene farlo nella maniera opportuna – ha detto il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, Roberta Valli - vogliamo che anche i nostri studenti sammarinesi abbiano la possibilità di formarsi all’estero".

Sono state spiegate inoltre le fasi con cui si deve procedere per effettuare un periodo di studio all'estero: dalla scelta del programma di studio alla richiesta del visto.

Nel pomeriggio il consolato Usa ha incontrato anche i cittadini americani residenti a San Marino per offrire servizi di rilascio di moduli e risolvere questioni anagrafiche e burocratiche.



Nel video l'intervista a Christopher Polillo, Console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze



Silvia Sacchi