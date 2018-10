Cesare Pisani: l'impegno è permettere al Titano di essere tra i primi Paesi 5G al Mondo

Il CEO di TIM San Marino, in questa intervista interamente incentrata sulle opportunità della rete di quinta generazione, spiega innanzitutto cosa sia il 5G. E poi un'analisi del percorso compiuto dalla Repubblica, passata - nel volgere di pochi mesi - da unico Stato al Mondo senza 4G, ad avanguardia europea di questa tecnologia del futuro. Cesare Pisani fa poi il punto sulla sperimentazione del 5G sul Titano, con le varie sinergie in corso. E non manca una riflessione sugli ipotetici rischi per la salute. "I livelli di esposizione elettromagnetica previsti per San Marino sono estremamente conservativi - tranquillizza Pisani -; 5 volte più bassi della media europea".