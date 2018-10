Tedx, idee che meritano di essere diffuse anche a San Marino

L'esperienza del palco delle idee innovative di Ted si potrà vivere anche sul Titano sabato pomeriggio con la prima edizione di TEDxCittàdiSanMarino

Il relatore ha 18 minuti per introdurre, approfondire e incuriosire gli spettatori su un preciso tema. Si alternano sullo stesso palco speaker provenienti dai settori più disparati, che spiegano come hanno raggiunto l'eccellenza nel loro campo. Un format vincente, quello delle conferenze Ted, che sabato approderanno a San Marino con Tedx dove la x sta per "evento Ted indipendente".

A progettarlo, a ricevere la licenza Ted e a scegliere il tema, un giovane team. "C'era necessità – dicono - di portare aria nuova e internazionale, che potesse ispirare i sammarinesi per nuove idee e progetti.

Nei talk si affronterà anche la relazione tra capitale sociale, democrazia e livello di felicità e anche come memorizzare i dati all’interno del Dna.

A presentare la serata saranno i Trejolie, il trio comico vincitore di Italian's Got Talent 2017.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, in vendita sul sito e l'evento si svolgerà durante tutto il pomeriggio di sabato al Centro Congressi Kursaal.

Il tema che farà da filo conduttore tra i vari interventi sarà la libertà.



Nel video le interviste a Nicola Giancecchi, Leader organizer e Carla Cervellini, Co-organizer.



Silvia Sacchi