Whatsapp: in arrivo la pubblicità mirata

Dal 2019 su whatsapp arriveranno annunci pubblicitari mirati, attraverso video e sponsorizzazioni. La notizia viene diffusa da Brian Acton, uno dei cofondatori della piattaforma.



Acton, che aveva venduto l'applicazione a facebook nel 2014, ha deciso di lasciare la società dopo aver saputo che il social network ha iniziato ad esplorare la possibilità di annunci mirati, contrariamente ai principi che avevano ispirato la creazione dell'applicazione di messaggistica. Similmente a Facebook e a Google quindi anche whatsapp verranno utilizzati i dati personali degli utenti a fini pubblicitari.



Non è l'unica novità in arrivo per l'applicazione di messaggistica. Da un comunicato del team di sviluppo viene l'annuncio che Whatsapp smetterà di funzionare su iPhone 4 e precedenti a partire dal 1° febbraio 2020.