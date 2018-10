5 ottobre 2011: muore Steve Jobs

Nato a San Francisco, in California, e subito dato in adozione, Steven Paul Jobs trascorre infanzia e giovinezza nel cuore della Silicon Valley, tra Mountain View (dove oggi ha sede Google) e Cupertino. Abbandonato il college, inizia a lavorare nel mondo dei videogame per l'Atari e in questo periodo stringe amicizia con Steve Wozniak, informatico e dipendente di HP, che gli propone un progetto assai ambizioso: progettare un nuovo computer. Jobs accetta con entusiasmo, mettendo a disposizione il proprio garage per l'assemblaggio.



Il primo aprile del 1976 i due danno vita alla società Apple e metteno in commercio il primo modello di personal computer. È l'inizio di una storia che vide Jobs conquistare nei decenni a seguire il ruolo di amministratore delegato, oltre a quello di uomo simbolo di un marchio destinato a colonizzare il mercato mondiale dell'elettronica.



Dall'Apple Lisa (primo pc con il mouse) all'iPhone, passando per il Macintosh, ogni nuovo prodotto rappresenta una svolta epocale nelle abitudini delle persone. Votato nel 2010 come "persona dell'anno" dal Financial Times, scompare il 5 ottobre 2011, nella sua casa di Palo Alto, consumato da un tumore maligno al pancreas.



Il 12 giugno 2005 Steve Jobs si rivolge ai laureandi della Stanford University con un discorso diventato motivo di ispirazione per molti giovani e non solo: “Abbiate il coraggio di seguire quello che avete nel cuore, lasciatevi guidare dall'intuito. Siate affamati. Siate folli". Una sorta di testamento. La frase "stay hungry, stay foolish", è subito entrata nel mito.