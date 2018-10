Banca Centrale: il Tribunale annulla il licenziamento di Giuliano Battistini

Mentre Banca Centrale ricompone il proprio coordinamento di vigilanza, Giuliano Battistini, ex dipendente dell'Istituto di Via del Voltone, allontanato ad ottobre del 2016 durante la gestione Grais - Savorelli, ha ottenuto dal tribunale l'annullamento del licenziamento e contestualmente il suo reintegro in Banca Centrale. Spetta ora al Consiglio Direttivo decidere come impiegare la sua professionalità. Battistini, in qualità di esperto di vigilanza e regolamentazione bancaria, ha partecipato in questi due anni a missioni internazionali per il Fondo Monetario. “ Ho sempre avuto fiducia – dice – nelle istituzioni”. Non nasconde però l'amarezza provata: “non è sempre stato facile”. Ringrazia la famiglia, la Cdls “che da subito – dice – si è schierata al mio fianco garantendomi tutela legale” e i 340 firmatari della petizione per il suo reintegro.



MF