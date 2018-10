Delegazione francofona della Consulta Estera in visita a Rtv

Una nutrita delegazione della Consulta dei sammarinesi residenti all'Estero di lingua francofona ha fatto visita in mattinata a San Marino Rtv. Accompagnata dal Direttore di Produzione Danilo Berardi, sono stati accompagnati nei vari settori dell'Azienda, dalla regia, agli studi televisivi, passando per la messa in onda e la redazione. Per la delegazione anche una prova di conduzione di un tg e un'intervista radiofonica in diretta, durante la trasmissione condotta dallo speaker Gilberto Gattei.



Assieme a loro anche i giovani sammarinesi Gionata Santi e Giacomo Santi, vincitori del bando di concorso organizzato dalle nove Giunte di Castello e dalla stessa Consulta per un per un viaggio alle comunità di cittadini sammarinesi in Francia e Belgio. Dal 1° al 16 settembre i due giovani sono stati ospiti di alcune famiglie delle comunità. Hanno così visitato Bordeaux, Parigi, Brusselles, Tiercelet, Metz e Grenoble.