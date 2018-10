Enpa e Apas: “Migliorano le condizioni degli animali alla Fiera di Pugliano”

Dopo anni di lotte e denunce, la sezione riminese dell'Enpa e l'Apas si dicono cautamente soddisfatte delle condizioni degli animali in esposizione alla Fiera di Pugliano. Durante la manifestazione - che si è svolta, come da tradizione, ogni lunedì di settembre e nel primo di ottobre, - le due organizzazioni hanno potuto constatare che i parametri indispensabili di benessere animale, sulla base dei principi etici e normativi, sono stati in buona parte recepiti e riconfermati.



I box di bovini e equini avevano acqua e fieno in abbondanza; le corde erano sufficientemente lunghe; i suini trasportati sui camion non erano stipati come negli anni passati. Qualche appunto solo per il mancato ombreggiamento e per le gabbie dei piccoli animali da cortile, come polli e conigli, troppo piccole rispetto al numero degli animali all'interno. Su questi punti, precisa una nota, si è comunque trovata disponibilità del Servizio Veterinario che ha obbligato i rivenditori ad alleggerire gli spazi nelle gabbie.



I sopralluoghi e se necessario le pubbliche denunce – concludono i due enti - continueranno fino a quando le norme essenziali di benessere di tutti gli animali della Fiera di Pugliano non saranno rispettate e se possibile applicate, senza la necessità di doverle rimarcare ad ogni sessione fieristica.



