Genova: il sindaco Bucci è il commissario straordinario alla ricostruzione

Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ,Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal 'Decreto Genova', l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi. Secondo l'Ansa, la Regione ha già risposto con parere favorevole.



Ed arrivano le prime reazioni. Andrea Orlando (Pd) su Twitter scrive: "Dopo quasi due mesi dalla caduta del ponte Morandi il governo ha (forse) individuato il commissario per la ricostruzione. Sarà indicato il sindaco di Genova. Mi pare una scelta ragionevole. Buon lavoro al sindaco Bucci. Potrà contare, se lo riterrà, sulla mia collaborazione".