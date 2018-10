Giornata del dono: le Associazioni di Volontariato dalla Reggenza e poi in Conferenza pubblica

Oggi, 4 ottobre, si celebra a San Marino la Giornata del Dono, voluta dalle associazioni di Volontariato Socio Sanitarie e frutto di una istanza d'arengo. "Un miracolo silenzioso", lo ha definito il Segretario alla Sanità, davanti ai Capitani Reggenti. "Si compie ogni giorno grazie ai cittadini che si impegnano per il bene degli altri".

Sono più di 7 mila a San Marino, ricorda la coordinatrice del polo delle associazioni, Maria Katia Savoretti. Polo che, per questa prima celebrazione, ha organizzato una conferenza pubblica, alle 18 all'aula magna dell'Università. Il relatore principale Giuseppe Palmisano è Presidente del comitato europeo dei diritti sociali. Ai Capi di stato ha ricordato l'importanza di ratificare la Carta Sociale Europea. Mancano solo 4 Paesi all'interno del Consiglio d' Europa. Impegna le istituzioni, oltre ai singoli cittadini, nel campo dei diritti sociali. Una richiesta che Mirco Tomassoni e Luca Santolini raccolgono, assicurando il massimo impegno in questo senso. "Perchè il valore del dono di sé e del proprio tempo, dicono, è inestimabile". Supportati dal Segretario Santi che conferma la ripresa del percorso di ratifica della Carta.



Nel pomeriggio alle 18, nell'Aula magna dell'Università, la conferenza pubblica con la direttrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Ateneo Laura Gobbi, Giuseppe Palmisano, docente di Diritto Internazionale all'Università Roma Tre e Maria Katia Savoretti, Coordinatrice del Polo delle Associazioni. Una giornata del dono che si chiuderà al Kursaal in serata con lo spettacolo de Le Barnos alle 21.15.



Nel video la Coordinatrice del Polo Associazioni M.Katia Savoretti