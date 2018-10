Ministero Ambiente dà l'esempio, da oggi senza plastica monouso

Come annunciato da tempo, oggi al ministero dell'Ambiente scatta il giorno senza plastica monouso. "Abbiamo dato l'esempio – ha affermato il Ministro Sergio Costa - ora ognuno faccia la sua parte".



Nella giornata dedicata a San Francesco, patrono d'Italia e dell'ecologia, il ministero, ricorda una nota, ha adottato, in questi mesi, una serie di misure finalizzate ad abolire l'uso della plastica monouso, tra cui l'eliminazione dai distributori delle bottiglie di plastica; l'installazione degli erogatori di acqua naturale o frizzante, anche refrigerata; la distribuzione gratuita ai dipendenti di borracce in alluminio riciclato da parte del Consorzio Cial, per consumare l'acqua alla scrivania; la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli di carta, e delle paline di plastica per girare il caffè con quelle di legno; la proposta ai dipendenti di percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic free; la promozione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini e di corsi di aggiornamento professionale per gli operatori della comunicazione; l'eliminazione dei prodotti monouso nell'asilo nido del Ministero. A partire dal primo ottobre 2018, inoltre, i distributori di bibite e alimenti non offrono più prodotti confezionati con plastiche monouso.



fm