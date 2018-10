Zanza: il Telegraph elogia il playboy con un necrologio

Online intanto sbuca la petizione per dedicargli una via/piazza

Sui quotidiani anglosassoni la sezione degli 'Obituaries' dedicata al ricordo delle persone da poco scomparse - quella che in Italia potrebbe essere definita la pagina dei necrologi - rappresenta una parte integrante del giornale; certifica la rilevanza, in vita, di chi viene citato e regala, spesso, nuova celebrità. Sul britannico Telegraph, fondato nel 1855 e uno dei più prestigiosi giornali politici e di opinione del Regno Unito, compare, in data di ieri, un lungo necrologio dedicato a Maurizio 'Zanza' Zanfanti e definito, nel titolo, "Leggendario playboy di Rimini".



Nell'articolo il 'Telegraph' ripercorre, con britannica compostezza e estrema precisione, tutta la vita di Zanfanti - dal successo con le donne, alla fama acclarata anche dalle tante interviste sui giornali internazionali - raccontando, contemporaneamente la parabola turistica di Rimini e citando il suo cittadino più illustre, Federico Fellini e il suo 'Amarcord', vincitore dell'Oscar nel 1973 fino al racconto del funerale di 'Zanza', morto la scorsa settimana a 63 anni, celebrato davanti a centinaia di persone tra cui il sindaco del comune romagnolo, Andrea Gnassi.



Comune, inteso come Amministrazione, cui da qualche giorno, è indirizzata una petizione lanciata su Change.org con l'obiettivo, di "Intitolare una via/piazza a 'Zanza'" perchè, si legge nelle motivazioni, "Maurizio Zanfanti, detto 'Zanza', ha contribuito in vita a far conoscere e apprezzare la città di Rimini in Italia, in Europa e nel mondo". Ad oggi le firme sono arrivate a quota 1.427, l'asticella fissata sul sito dedicato alle petizioni online è a quota 1.500.