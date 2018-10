Rimini festeggia Emilia 4, il prodotto dell’innovazione emiliano romagnola che ha stupito l’America

E’ stata presentata in piazza Cavour l’auto nata dal progetto di ricerca industriale avanzata sviluppata e costruita dall'Università di Bologna e dal Team Onda Solare.



Onda Solare, unico team europeo in gara con ‘Emilia 4’, ha recentemente vinto l‘American Solar Challenge, gara riservata a vetture solari, percorrendo 2700 chilometri attraverso la regione delle montagne rocciose, sfruttando per giungere al traguardo esclusivamente energia solare senza mai collegarsi alla rete elettrica per ricaricare le batterie.



Nata da un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Emilia Romagna grazie ai fondi Por Fesr, sviluppata e costruita interamente in Emilia Romagna con il coinvolgimento del CIRI Meccanica avanzata e Materiali e il CIRI aeronautica e il sostegno di diverse aziende e centri di ricerca tra cui il Centro di supercalcolo del Cineca e Scm Group di Rimini.



Un prodotto nato quindi nella nostra terra. Non solo, per muoversi Emilia 4 utilizza una quantità d’energia simile a quella che serve per far funzionare un asciugacapelli.



“E’ con orgoglio – hanno detto gli assessori alle politiche ambientali e alla mobilità Montini e Frisoni nel corso della consegna di un riconoscimento ufficiale dell’Amministrazione comunale riminese che ha patrocinato il progetto nelle mani del riminese Giangiacomo Minak, professore associato di Progettazione meccanica e costruzione di macchine presso la scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna e portavoce del tean Onda Solare – che siamo qui, oggi, ad ammirare il prodotto dell’ingegno e dell’impegno nella ricerca tecnologica più avanzata delle nostre università e dei nostri ricercatori capace di caratterizzarsi e primeggiare nel mondo per l’altissimo livello d’innovazione raggiunto portando il vessillo della nostra Regione, parte fondamentale di questa scommessa.”



Dopo la presentazione alla stampa Emilia 4 è rimasta esposta in piazza Cavour per tutta la giornata