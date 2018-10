Fine settimana: in arrivo nuova ondata maltempo. Vittime in Calabria

I corpi della mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.



Il maltempo - nel Sud - imperversa da ore, e si annuncia un weekend brutto anche al Centronord per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione sui mari meridionali. A Catania scuole chiuse così come a Catanzaro, Crotone e Soverato.