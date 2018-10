Pediatria: è alta la valutazione sulla qualità percepita dei servizi del reparto

Un giudizio tra “buono” e “ottimo”: quello che emerge dai questionari di valutazione sulla qualità percepita dagli assistiti ISS, raccolti nell’arco di tre mesi nei reparti ospedalieri e negli ambulatori (21 maggio – 21 agosto 2018)



Il giudizio delle famiglie sulla qualità complessiva del servizio pediatria è più che positivo. È l'85% dei genitori ad assegnare un giudizio tra “buono” e “ottimo”.

I dati sono stati raccolti dagli assistiti dell'ISS, nell'arco degli ultimi tre mesi sia nei reparti ospedalieri, che negli ambulatori.

Le motivazioni per cui alcuni giudizi sono risultati insufficienti sono da andare a ricercare nelle tempistiche di attesa, nella mancanza di un pediatra unico di riferimento per l’assistenza sanitaria e nella qualità dei pasti in regime di ricovero.

Ma a fronte di circa 20 mila prestazioni l'anno – si legge in nota dell'ISS – nel biennio in corso si è verificato un solo caso di reclamo all'Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Per quanto riguarda l'ambulatorio pediatrico, si registrano richieste di miglioramento in particolare del percorso di attesa e sul ripristino dei bilanci di salute.

Mentre molto apprezzato dalle famiglie il servizio di comunicazione tramite e-mail con il quale si facilita il rapporto degli utenti.

Saranno disponibili a breve i nuovi ambulatori pediatrici che miglioreranno notevolmente i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del bambino.



Nel video l'intervista al Direttore del Reparto di Pediatria, Nicola Romeo.



Silvia Sacchi