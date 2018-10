Animali nelle emergenze: visibilità internazionale per il Comitato Sammarinese di Bioetica

C'è attesa per la chiusura del testo sul fine vita a cui sta lavorando il Comitato. Intanto, per l'organismo, visibilità internazionale con un documento in cui si parla, tra i diversi temi, di gestione degli animali nelle catastrofi.

Amici fraterni, salvatori, compagni di vita: sono gli animali che, spesso, si rivelano fondamentali per la nostra sopravvivenza. Si pensi ai cani da soccorso. Anche di loro si parla nel più ampio documento “Bioetica della Catastrofi”, approvato nel 2017 e presentato di recente in India per la parte dedicata agli animali, in un simposio mondiale organizzato dall'Università di Madras.



Ad illustrarlo è stato il veterinario Pasqualino Santori, esperto esterno del Comitato e presidente dell'Istituto Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare. Si tratta di un documento che approfondisce i diversi ruoli degli animali in contesti d'emergenza. Una partecipazione che arriva dopo quella al Summit internazionale dedicato alla bioetica di Dakar del marzo scorso.



Nel frattempo il Comitato è tornato a riunirsi. Si lavora al testo sul fine vita: un documento complesso in via di definizione.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Pasqualino Santori, veterinario e presidente dell'Istituto Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare