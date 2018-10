Dentro le carrozze del Trenino Bianco Azzurro

Visita guidata organizzata dall'Associazione Treno Bianco Azzurro per mostrare gli ultimi restauri dell'eletromotrice

“Un pomeriggio aperto a tutti per rivivere e passeggiare tra le carrozze e le gallerie del trenino”. Organizzata dall'Associazione Treno Bianco Azzurro la visita nella galleria Montale è stata un'occasione per mostrare gli ultimi arredi e restauri dell'elettromotrice AB03. Ricostruita fedelmente e perfettamente funzionante, con ancora la strumentazione originale dell'epoca, nasconde ancora delle curiosità non note a tutti.



All'epoca erano quattro le elettromotrici in funzione con 6 vagoni più la Carrozza Reggenziale, riservata ai Capitani Reggenti o ad ospiti illustri. Per arrivare a Rimini partendo da San Marino servivano 52 minuti con 8 corse al giorno disponibili. In occasione di eventi, spettacoli teatrali o per uso turistico erano spesso a disposizione treni extra con orari e tariffe dedicate.



Nel video intervista a Giancarlo Yuma Terenzi dell'Associazione Treno Bianco Azzurro