Idee di valore e Tedx: una nuova esperienza per San Marino

In una sala gremita del Kursaal si è vissuto un'esperienza simile alle conferenze statunitensi targate Ted. Nella prima edizione di Tedx Città di San Marino sono state diffuse "idee di valore".

Un esperimento singolare. Delle idee innovative. Poi un palco, quello della Repubblica più antica al mondo, che ha ospitato una dozzina di speaker che nel loro campo hanno raggiunto l'eccellenza.

Le lezioni hanno abbracciato una vasta gamma di argomenti, "tante idee che meritano di essere diffuse", in pieno stile TED, il marchio di conferenze statunitensi.

Spazio e tempo limitato per gli speaker: un disco rosso e 18 minuti. Riproposto anche sul Titano con la prima edizione di Tedx, a cui hanno presenziato anche i Capitani Reggenti, Mirco Tomassoni e Luca Santolini.

Portare un evento di respiro internazionale che si potesse riallacciare alla Repubblica, in grado di parlare ai giovani, proposto da giovani, di preciso 13, uniti in un team con la volontà di ispirare i sammarinesi per nuove idee e progetti.

Inizialmente focalizzato su tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, Ted in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo scientifico, culturale ed accademico. Ed è stata questa la traccia seguita. Interventi sulle nuove tecnologie, come blockchain, intelligenza artificiale, stampe 3D, sulla Youth Empowered la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e sulle tematiche sociali, come lo sviluppo delle imprese femminili operanti all’interno degli Istituti penitenziari italiani.

Si è parlato anche dell'importanza di divulgare una sana cultura dell’errore in ambito scolastico e aziendale con l'invenzione della prima Scuola del Fallimento.

Speaker italiani, internazionali, ma anche sammarinesi. Dal Presidente di San Marino Innovation Sergio Mottola, che ha approfondito il rapporto tra consumatore e brand e tracciato la nuova mappa del futuro delle tecnologie, al ricercatore per la malattia di Alzheimer, Francesco Tamagnini.



Nel servizio le interviste ai presentatori e speaker, vincitori di Italia's Got Talent 2017 Trejolie e al neurofisiologo Francesco Tamagnini.



Silvia Sacchi