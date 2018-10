Il Nobel dalla parte delle donne, il commento di Fausta Morganti

"Una scelta attuale" ha detto la rappresentante permanente di San Marino all'OSCE

“La giustizia è per tutti. E La violenza contro le donne non riguarda solo le donne”: prende in prestito le parole Denis Mukwege, medico attivista neo premio Nobel, per commentare l'attualità di una scelta potente. Fausta Morganti, rappresentane Permanente di San Marino all'Osce sa che i diritti umani sono ormai al centro dell'impegno degli organismi internazionali, ma anche che fino a poco tempo fa ciò che le donne subivano avveniva nell'indifferenza generale.

Due persone che da anni si battono contro la violenza sessuale e lo stupro come arma di guerra. La storia di rivalsa di Nadia Murad, la giovane volto di una minoranza perseguitata, quella di Denis Mukwege, il medico che cura il corpo e l'anima delle donne. Due luoghi geograficamente lontani, la repubblica democratica del Congo e l'Iraq, un riconoscimento che potrebbe contribuire a rompere gli schemi, ad evitare l'isolamento. Nel servizio l'intervista a Fausta Morganti.