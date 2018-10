Riccione investe in sicurezza: la zona Marano monitorata da telecamere a fibra ottica

"Riccione metropoli complessa. La sicurezza come bene comune". Questo il nome del progetto presentato dall'amministrazione comunale di Riccione, che ha ottenuto un contributo di oltre 84.000 euro dalla regione da investire nella prevenzione e nel monitoraggio di comportamenti illegali. Si tratta della fetta maggiore dei 121.000 euro stanziati dall'Emilia-Romagna nell'ambito della legge regionale sulla sicurezza. Il progetto parte dal principio che ogni azione messa in campo a favore della legalità avrà ripercussioni dirette sulla qualità della vita dei cittadini e sulla vivibilità della città.



Gli interventi sono previsti in particolare nella zona Marano in cui il sistema di videosorveglianza verrà potenziato grazie al cablaggio di una rete a fibra ottica, in modo che la Polizia Locale riesca ad effettuare un monitoraggio in presa diretta. Oltre alle 9 telecamere già presenti, installate durante il progetto del Ministero dell'Interno "spiagge sicure", ne verranno installate di nuove da utilizzare in occasione di eventi speciali o con grandi affluenze di persone.



Il sistema di videosorveglianza sarà installato anche nell'area artigianale di Via Piemonte, in cui sono stati segnalate più volte gare di velocità fra minorenni con auto e motori truccati. La sicurezza sarà potenziata anche sulla Statale, con l'installazione di un nuovo varco per la lettura automatica delle targhe, attivo 24 ore su 24.