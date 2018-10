Rimini: flash mob a sostegno dell'allattamento al seno

Dal 1 al 7 ottobre 2018 si celebra la SAM (Settimana per l'Allattamento Materno), con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all'allattamento materno e per fornire sostegno e informazioni.

Oggi a Rimini il flash mob organizzato dalle associazioni Legami di Latte e La Prima Coccola, dal Centro per le famiglie di Rimini, dall'Asl di Rimini e dal centro Arbor Vitae, con la partecipazione anche de La Leche League Italia e con il patrocinio del Comune di Rimini.

Chiara Rigoni, consulente Ibclc, spiega che il tema della SAM di quest'anno è "Allattamento, base per la vita". I benefici dell'allattamento -continua la Rigoni- sono dimostrati scientificamente, e si protraggono per tutta la vita, l'allattamento al seno pone le vasi per la salute del bambino. Per questo vale la pena incentivarlo, aiutare le mamme, i padri, le famiglie. È importante sostenere l'allattamento anche oltre l'anno vita, la stessa OMS parla di allattamento prolungato fino ai due anni del bimbo".

Chiara Rigoni continua affermando il "sostegno alla maternità in difficoltà, a quelle mamme che usano il latte artificiale, e a quelle che fanno allattamento misto".

Il supporto e l'ascolto, oltre all'aiuto pratico, sono forniti anche dal gruppo Legami di Latte, che ha partecipato attivamente all'organizzazione dell'evento di oggi in piazza Cavour a Rimini.

"Ci sono tante persone e associazioni che vi possono sostenere e aiutare, che sostengono le mamme e offrono accoglienza", dice Alice Bernardi, responsabile del Centro per le famiglie di Rimini.

Continua Antonella Mazzocchi, coordinatore infermieristico Rooming-in neonatologia dell'Ospedale Infermi di Rimini: "Ci stiamo riappropriando di capacità che le donne hanno sempre avuto, e siamo qui per darvi tutte le informazioni e l'aiuto possibili".

A testimoniare il lavoro delle associazioni intervengono poi le mamme con le loro esperienze, rimarcando l'importanza di essere ascoltate e supportate durante questo periodo indimenticabile, ma molto impegnativo della loro vita.

Per questo è di fondamentale importanza creare rete, credere nelle mamme e far conoscere enti ed associazioni che lavorano in questo senso, sensibilizzando il più possibile tutta la società.