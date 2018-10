Stop alle auto diesel da Euro 0 a Euro 4. Il piano per abbattere l'inquinamento in Emilia Romagna

Riguarderà anche le auto benzina Euro 0 e Euro 1. Proteste da parte di commercianti e cittadini

Da Rimini a Bologna tutti gli automobilisti con una vettura diesel, Euro 4 compresa, non potranno circolare nelle aree urbane delle città fino al 31 marzo 2019. È il piano della Regione Emilia-Romagna per limitare la quantità di polveri sottili nell'aria. Il divieto prevede il blocco dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per tutti i veicoli diesel da Euro 0 a Euro 4, anche con filtro anti particolato, e i veicoli benzina Euro 0 e Euro 1. Limitazione che riguarda anche le auto con targa sammarinese. Gli stessi divieti sanno in vigore anche nelle “Domeniche Ecologiche”. A Rimini la prima sarà domani, 7 ottobre, mentre le altre cinque saranno il 4 novembre, 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo. Disposizione contestata sopratutto dai commercianti perché il piano, oltre ad abbattere l'inquinamento, “abbatterebbe anche gli affari”. Sono state predisposte però anche speciali deroghe per alcune tipologie di veicoli e utenti: le famiglie con fascia Isee inferiore ai 14 mila euro potranno infatti circolare senza limitazioni come i veicoli per accompagnare gli alunni a scuola.