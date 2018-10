7 ottobre 1849: muore Edgar Allan Poe

Uno dei più grandi e influenti maestri della letteratura della storia americana. Scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore e saggista, Edgar Allan Poe viene ricordato come l'iniziatore del racconto poliziesco, della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico.



Tantissimi i racconti dello scrittore, di cui ricordiamo le raccolte Tamerlano ed altri racconti, Poemi, Grotteschi e arabeschi e Le avventure di Gordon Pym, che fu il suo unico romanzo.



Uno scrittore talmente suggestivo che persino le ragioni della sua morte sono avvolte dal mistero. Il 3 ottobre 1849 lo scrittore fu ritrovato delirante per le strade di Baltimora, e fu portato all'ospedale Washington College, dove morì quattro giorni dopo. Nel periodo di ricovero non fu mai abbastanza lucido per spiegare cosa gli fosse accaduto, ma sembra che invocò il nome "Reynolds". Fra le ipotesi c'è chi pensa che fu rapito e costretto a bere alcool, finendo vittima del cooping, ovvero il voto alle elezioni dell'epoca contro la sua volontà.