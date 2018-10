8 ottobre 1971: esce “Imagine”

L'8 ottobre 1971 usciva in Gran Bretagna l'album, già apparso sul mercato statunitense, dal quale è tratto il brano capolavoro di John Lennon, Imagine.



Gli States erano ancora impegnati nella “sporca guerra” del Vietnam. Richard Nixon, l’allora capo della Casa Bianca, era il più odiato e contestato presidente della storia americana. Tutti gli studenti del mondo occidentale protestavano contro quella guerra. I neri americani continuavano la lotta per la parità dei diritti civili.



E John Lennon, da sempre paladino della non violenza, pubblicò in quel periodo il suo album più famoso. L’album in cui è contenuta la ‘canzone-manifesto’ per la pace. Il cantante-chitarrista concepì il disco come un ‘trattato’ sulla fratellanza e sulla pace mondiale, senza confini geografici, politici e mentali. Image, esce nel settembre negli USA del 1971 (fu pubblicato l’8 ottobre nel Regno Unito e in Europa), e colpisce immediatamente le coscienze di tutti. Nessuna altra canzone avrà un effetto e un impatto così forte.



Le registrazioni dell’album si svolsero tra giugno e luglio del 1971 tra Londra e New York con l’attenta produzione di Yoko Ono e Phil Spector. Lennon mise in piedi una piccola orchestra di musicisti per il disco. Nicky Hopkins alle tastiere, Kluas Woorman al basso, Alan White alla Batteria, King Curtis al sax, John Barham all’Armonium, John Tout, Ted Turner e Rod Lion alle chitarre acustiche, George Harrison alle chitarra elettrica.