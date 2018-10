Marcia della Pace: una delegazione sammarinese per la Perugia-Assisi

In oltre centomila, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Tra i rappresentanti delle istituzioni locali, con gonfaloni e fasce tricolore ed i tanti giovani con le bandiere della pace, anche una nutrita rappresentanza di San Marino è partita dal monte Titano per unirsi al corteo chiedere un mondo di pace e accoglienza. Tanti i messaggi di solidarietà con il sindaco di Riace Mimmo Lucano, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra i sammarinesi l'organizzazione “San Marino in Marcia per la Pace”. Partecipare, ha ricordato Ssd, vuol dire non solo trascorrere una giornata all'insegna della fraternità, ma anche mandare un segnale fortissimo ai potenti della Terra.



Nel video alcune immagini della Marcia della Pace