“Allapari”, la prima edizione del corso di autodifesa femminile in Repubblica

Il progetto nasce per affrontare attivamente il tema della sicurezza personale

Organizzato da Cassa di Risparmio insieme alla Segreteria di Stato per gli affari esteri, sanità, il corpo della Gendarmeria, la Commissione e l'Authority per le pari opportunità, il corso “Allapari” nasce dalla volontà di affrontare in Repubblica il tema della sicurezza personale femminile. Suddiviso tra lezioni teoriche e pratiche, è aperto a tutta la popolazione femminile sammarinese. La prima lezione giovedì scorso: il tenente Gabriele Gatti della Gendarmeria ha parlato delle “Tematiche della difesa personale”. Il progetto “Allapari” coinvolge in generale professionisti nella difesa personale con l'obbiettivo di offrire alle donne strumenti “tecnico-pratici” utili a ridurre i danni correlati a una potenziale aggressione.