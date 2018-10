Buon compleanno "nonna" di Oltremare

È stata festeggiata domenica scorsa la nonna di tutti i tursiopi della Laguna di Oltremare a Riccione.

È la regina della Laguna. È Pelé, la delfina più anziana del gruppo di Oltremare che domenica ha raggiunto i 54 anni.

Una torta di ghiaccio, sardine e gelatina colorata per festeggiare nonna Pelè, ad oggi la più longeva d'Europa.

Arrivata a Riccione nel 1972 è stata battezzata Pelé per la sua abilità nel palleggiare e agguantare il pesce al volo.

Un traguardo raro, considerato che normalmene i delfini non superano i 40 anni.

Il compleanno di Pelè è stato anche una festa all'insegna della solidarietà: parte del ricavato della giornata è stato devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Ma le sorprese non sono finite qui: dopo la torta e la canzoncina di rito, è arrivato anche un pallone da basket con il quale Pelè ha iniziato subito a scatenarsi e giocare.



Silvia Sacchi