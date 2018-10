Cattolica: nasce lo Scaramaz Café, per le persone con deterioramento cognitivo

Sara' inaugurato mercoledì, nella Casa residenza anziani Vici-Giovannini di via Ludwig Van Beethoven 7/9, lo 'Scaramaz Cafè' di Cattolica, in provincia di Rimini. Si tratta, spiega il Comune, di un servizio "rivolto a persone con deterioramento cognitivo di grado moderato o severo e ai loro familiari o assistenti", che "si propone come un luogo per stare insieme, ritrovarsi e condividere un'esperienza di vita che accomuna le persone con problemi cognitivi e chi se ne prende cura".



Il progetto, approvato dal Distretto di Riccione e finanziato dal Fondo regionale per la non autosufficienza, e' realizzato dall'Associazione Alzheimer Rimini, ente capofila del progetto, in collaborazione con i Comuni di Riccione e di Cattolica e il Centro per i disturbi cognitivi e demenze dell'Ausl Romagna.



Il Cafe', che sara' aperto il mercoledì dalle 9 alle 12, "si ispira- fa sapere l'amministrazione- al modello degli Alzheimer Cafe' che hanno avuto origine in Olanda nel 1997, e che sono già presenti a Rimini dal 2010 e a Riccione dal 2013".



Non nasconde la propria soddisfazione l'assessore comunale ai Servizi sociali di Cattolica, Patrizia Pesci, che definisce l'iniziativa "un rafforzamento dell'offerta di servizi locale, e dell'intera rete territoriale, a sostegno delle persone affette da questa grave malattia e dei loro familiari". Il servizio, che "si avvale di un'equipe di professionisti, offre alla cittadinanza uno spazio di ascolto e orientamento sul deterioramento cognitivo", con l'obiettivo di "stimolare le risorse di chi ha problemi di memoria mediante attività psicosociali come stimolazione cognitiva, stimolazione sensoriale, reminiscenza e laboratori espressivo-motori, fornendo inoltre spazi di confronto e sostegno ai caregiver".