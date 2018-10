Perugia-Assisi: anche San Marino partecipa alla marcia della pace

Oggi circa 100.000 persone si sono riunite per un viaggio da Perugia ad Assisi chiedendo rispetto per i diritti umani, pace, accoglienza e solidarietà. Una manifestazione pacifica di circa 15 km contro ogni forma di discriminazione e razzismo che invita a non cedere all'individualismo e a non lasciare nessuno da solo.



Presente anche una delegazione sammarinese, a cui hanno partecipato esponenti di SSD. "Da qualche anno in marcia anche la bandiera di San Marino" ha dichiarato Giovanni Giardi ai partecipanti "che spero al ritorno porti nel Paese una speranza di recupero di saggezza nei protagonisti della nostra vita sociale per il superamento del clima di aggressività, intolleranza ed incapacità al dialogo per la vita e il futuro Paese”.



Parole accolte e condivise dagli esponenti di SSD, che rinnova l'impegno per portarle a compimento.