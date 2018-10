San Marino, report incidenti: diminuiscono i sinistri, aumentano le donne coinvolte

Diminuiscono a San Marino i sinistri e il numero dei feriti coinvolti. È quanto rappresentato dal Rapporto sull'incidentalità stradale per gli anni 2008 -2017, pubblicato dall'Ufficio Statistica in collaborazione all'Authority socio-sanitaria e i corpi di Polizia, che ha preso in considerazione solo gli incidenti rilevati dalle Forze dell'Ordine che hanno causato feriti o morti.



Il 2017 è l'anno con meno sinistri degli ultimi 10 anni: i 105 incidenti hanno causato 116 feriti; 3 quelli mortali, così come nel 2009 e nel 2015. Dato incontrovertibile quello che vuole la “Superstrada” come la più pericolosa, soprattutto nel tratto di via 28 luglio: negli ultimi cinque anni, si sono infatti registrati 3,3 incidenti per ogni chilometro della strada a due corsie. In aumento dell'1,9% i sinistri con investimento di pedoni.



Le cause degli incidenti vanno ricercati soprattutto per il mancato rispetto della precedenza, per l'eccesso di velocità e, in terza posizione, per la guida distratta. Luglio è il mese più sfortunato. Per quanto riguarda le persone coinvolte, nell'ultimo quinquennio è aumentata dello 0,7% la proporzione di infortunati di sesso femminile, passata dal 60,4% del periodo 2008-2012 al 62,1%.



Come preannunciato, i Castelli che registrano maggiori incidenti sono quelli che inglobano la “Superstrada”, con Borgo Maggiore che ha il maggior incremento di sinistri. Oltre alla “Super”, le strade di collegamento con la concentrazione più alta di sinistri sono via del Serrone, via Ranco, via Ca' dei Lunghi e strada Genghe di Atto.



fm