Al via #OTTOBREROSA: la prevenzione salva la vita dell'Iss



Scattano le iniziative per il mese della prevenzione contro il tumore al seno



Parte la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore della mammella. La Repubblica di San Marino aderisce all’iniziativa con una serie di iniziative per richiamare l’attenzione della popolazione, in particolare quella femminile e non solo, sul tema della prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.



Le iniziative sono in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e l’Associazione Oncologica Sammarinese.



Martedì 2 ottobre è iniziata, come l’anno scorso, l’illuminazione di rosa di Palazzo Pubblico per tutto il mese.



Domani la presentazione ufficiale della campagna alle 17:30 al Teatro Titano dove saranno presentati il video realizzato dal regista Fabrizio Raggi con la partecipazione di Sabrina Minguzzi testimonial della campagna.



Accanto al video clip “La prevenzione salva la vita”, sarà proiettato anche un filmato informativo con interviste rilasciate dai professionisti dell’ISS e dalle volontarie dell’Asdos.



La campagna appare sui social media con l’hashtag #ottobrerosa.



All’ingresso dell’Ospedale ci saranno alcune postazioni per la distribuzione del nastro rosa simbolo della campagna di sensibilizzazione.