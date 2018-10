#OttobreRosa, parte oggi la campagna contro il tumore, promossa dall'ISS

Da alcuni anni la Repubblica è in prima fila nella promozione di iniziative per richiamare l'attenzione della popolazione, in particolare quella femminile, sul tema del tumore alla mammella. #OttobreRosa, la campagna di quest'anno, ha predisposto una serie di iniziative per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza.



“La prevenzione salva la vita” è lo slogan dell'iniziativa. Per l'occasione, da questa sera, la Statua della Libertà di fronte a Palazzo Pubblico si accenderà di rosa per tutto il mese. Da giovedì, sarà inoltre predisposta dalle associazioni di volontariato, una postazione all'ingresso dell'Ospedale di Stato per la distribuzione del nastro rosa, simbolo della campagna.



Nel video le interviste a Mara Morini, direttore sanitario ISS, Elena Mularoni, direttore oncologia San Marino e Mara Valentini, presidente ASDOS