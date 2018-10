10 ottobre: Obesity Day

L'Obesity Day nasce su iniziativa dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica con i seguenti obiettivi:

-sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’obesità

-far conoscere l’attività dei servizi di Dietetica all’interno e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza

-comunicare ai l'importanza di questi servizi ai mass-media, opinione pubblica e management dell’Aziende Sanitarie



Anche la Repubblica di San Marino aderisce. L'Istituto Sicurezza Sociale che nella giornata di oggi il servizio Dietologico, la Diabetologia, la Chirurgia Bariatrica e la Medicina di Base, saranno a disposizione per informazioni e visite specifiche brevi di screening e sensibilizzazioni.



Al Centro Salute di Serravalle saranno attive due postazioni con medici e dietiste dell'ISS per ogni informazione e per programmare visite con gli ambulatori per misurazione del peso e della circonferenza addominale.



Comunicato stampa ISS