Chitarrista Negramaro: medici, 'Lele' fuori pericolo

Su Instagram la band dei Negramaro invita tutti a "restare uniti accanto" al chitarrista Emanuele Spedicato che dopo tre settimane in coma per una emorragia cerebrale è fuori pericolo. "E' il momento di ricominciare insieme - scrive la band - presto Lele inizierà una intensa fase di riabilitazione". Il post è accompagnato da una foto in bianco e nero in cui il frontman Giuliano Sangiorgi e il musicista Spedicato sono l'uno di fronte all'altro e si guardano soddisfatti, stringendo il pugno come se avessero tagliato un traguardo. "Ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo - scrivono i Negramaro - ringraziando la cura e la dedizione dei medici del 'Vito Fazzi' di Lecce che lo hanno seguito e lo seguiranno in ognuna delle delicatissime fasi verso la completa guarigione".



"Queste tre settimane - prosegue la band - sono sembrate lunghissime, quasi quanto una vita trascorsa insieme. Abbiamo aspettato, col fiato sospeso, ogni piccolo progresso, abbiamo ringraziato per ogni costante miglioramento". "Sentiamo - sottolinea la band - di dover ringraziare tutti quelli che, con un messaggio o una parola, con una foto o una preghiera, in un modo o nell'altro, hanno sostenuto questa durissima battaglia per la vita. Vi siamo grati per tanto affetto". "Siamo sicuri - aggiungono i Negramaro - che questa energia stia contribuendo tantissimo a dare a tutti la forza per reagire, soprattutto alla famiglia che gli è stata sempre accanto". "Ora - concludono - è il momento di ricominciare, insieme. È il momento di restare uniti accanto a nostro fratello Lele che presto inizierà una intensa fase di riabilitazione. Continuiamo COSÌ! #forzalele".