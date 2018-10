Il ministro Paolo Savona: "Non chiamatemi euroscettico"

Per il titolare degli Affari Europei bisogna mandare un messaggio chiaro "affinché l'Europa non si esprima solo a vincoli, ma dia opportunità"

Non chiamatemi euroscettico: così Paolo Savona, ministro per gli Affari Europei, intervenuto alla Stampa Estera, dove ha difeso a spada tratta il programma di governo.



Insieme al Def, documento centrale di queste settimane politiche, il ministro Savona ha redatto il documento “Una politeia per una Europa diversa, più forte e più equa”, dove auspica che un gruppo di lavoro ad alto livello collabori per rivedere insieme l'architettura istituzionale europea vigente che, così com'è, appare troppo rigida, dice, e focalizzata solo su vincoli e parametri, penalizzando crescita e investimenti. Non vuole sentirsi chiamare “euroscettico” però, perché non corrisponde al vero, assicura. E da' una risposta chiara a chi fa notare che l'Europa ha già storto il naso all'idea di veder sforare il deficit al 2,4%.

L'importante, sottolinea, è mandare un messaggio.

Se poi l'Europa vorrà andare allo scontro, deciderà il popolo. “Ma – termina – spero non ci si arrivi”.



Francesca Biliotti



Nel servizio gli interventi di Paolo Savona, ministro per gli Affari Europei