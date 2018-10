San Marino premiata come miglior destinazione accessibile

Ieri all’Hospitality Day presso il Palacongressi di Rimini sono state premiate da

Village for All le strutture che si sono distinte nell’ospitalità accessibile.

Alla Repubblica di San Marino è stato assegnato il premio come miglior destinazione accessibile. A ritirarlo ieri pomeriggio all’Hospitality Day presso il Palacongressi di Rimini il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti, che nel ringraziare Roberto Vitali e Village for All, ha detto: “Questo riconoscimento rappresenta per San Marino un ulteriore stimolo a continuare a lavorare per la costruzione di una vera e propria cultura dell’ospitalità per tutti”.

Il Premio Village for All Awards vuole riconoscere e far conoscere l’impegno delle strutture turistiche e delle destinazioni che hanno saputo investire nell’accessibilità trasparente attraverso l’informazione e nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Segretario Michelotti ha sottolineato come il progetto “San Marino per tutti” veda da anni un’importante sinergia tra settore pubblico e privato, in particolare grazie all'impegno ed al coordinamento del Consorzio San Marino 2000, che per primo ha creduto alla sfida di rendere la Repubblica di San Marino una destinazione accessibile.

Un invito ufficiale, infine, da parte del Segretario Michelotti a partecipare nei prossimi mesi all'inaugurazione del Museo Tattile, che sarà collocato nel centro storico di San Marino, all'aperto. Un ulteriore tassello nell'accoglienza per tutti.