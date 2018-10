Turismo: apre i battenti il TTG Travel Experience, San Marino si presenta al mondo

Ha aperto i battenti alla fiera di Rimini il TTG Travel Experience, la fiera del turismo dai numeri importanti: oltre 200 eventi con più di 300 relatori su 129 mila metri quadrati, 2.550 imprese, 150 le destinazioni rappresentate e 1.500 buyers da 90 Paesi, 73 mila presenze lo scorso anno. Nel pomeriggio la conferenza inaugurale con il ministro Gian Marco Centinaio.



Sarà presente anche lo stand di San Marino che proporrà le novità per la stagione 2018-2019, ricca di investimenti e di iniziative turistiche. All'interno diversi espositori: il nuovo outlet presto in apertura The Market, GHSM Group, Joli Group, I Design, The One Viaggi, The One DMC Inbound Specialist, Prima Tour, Far Viaggi, Consorzio San Marino 2000. Tra i temi centrali la presentazione dell’evento Il Natale delle Meraviglie 2018 "Accendi le emozioni": un appuntamento annuale che propone la Repubblica come una destinazione ideale per scoprire e per vivere il Natale.



Nell’ambito V4A® Awards all’Hospitality Day, San Marino riceverà il premio come destinazione accessibile. “Siamo orgogliosi del riconoscimento come destinazione accessibile – spiega il Segretario Augusto Michelotti – L’accessibilità è un importante traguardo che ci siamo prefissati, su cui stiamo lavorando in modo mirato e costante”.



fm