WeFree Days, la due giorni di San Patrignano dedicata alla prevenzione e lotta alla droga

Presente, in questa seconda edizione, anche il ministro per le politiche per la famiglia Lorenzo Fontana

Oltre 3000 studenti da tutta Italia a San Patrignano per i WeeFree Days. Due giornate per fare prevenzione contro le droghe e accrescere la percezione del rischio nei ragazzi. I giovani della comunità protagonisti sul palco con rappresentazioni, a metà tra talk show e spettacolo teatrale, per raccontare i loro percorsi di vita e le tante sfaccettature legate al consumo delle droghe. “Io sono un We e sono Free” ovvero “non ho bisogno né di droga né di nient'altro” è il motto di questa due giorni. L'evento gode dell'Alto Patronato della Repubblica, del patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini.



Nel video l'intervista il Ministro per le Politiche per la Famiglia, Lorenzo Fontana