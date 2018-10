Media, aziende e turismo oggi. Incontro a Galazzano fra RTV e operatori del settore

Comunicazione e i media oggi ma anche raccontare il viaggio, il mondo del commercio che cambia in ogni settore con nuovi linguaggi, complessi e talvolta rischiosi ma impossibili da ignorare.



L'agonia della fotografia, la scelta fra essere turista o invece viaggiatore, rischi e vantaggi dei social, i modelli inventati dai media nei vari contesti. Tutti questi temi sono stati trattati dal Dg di RTV Carlo Romeo, invitato a intervenire in un ciclo di workshop per gli operatori, organizzato da uno dei più importanti gruppi internazionali specializzati nell'offerta turistica alle agenzie. Alda Valentini, portavoce della azienda sammarinese forte di oltre centocinquanta operatori, ha sottolineato come questi incontri siano fondamentali non solo per la formazione ma anche per comprendere le nuove dinamiche anche nell'ambito dei media.



"Bella esperienza con un pubblico attento e coinvolto" , ha commentato Carlo Romeo. "Personalmente poi è sempre un piacere conoscere e approfondire le eccellenze del territorio sammarinese".