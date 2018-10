Rimini: il "Paradiso" venduto all'asta per un milione. La discoteca diventerà un hotel

Lo storico locale di Covignano "Il Paradiso", chiuso nel 2011, è stato ufficialmente venduto all'asta per un valore di 985.500 euro. L'ex discoteca, frequentatissima al suo tempo anche dai sammarinesi, da anni ormai versava in stato di abbandono e degrado.



Le prima asta di vendita nel 2017 partiva da un'offerta iniziale di tre milioni di euro ma solo dopo altre sei udienze, compresa l'ultima di ieri in cui il valore è calato di oltre un terzo rispetto la stima iniziale, si sono trovati degli acquirenti.



Da quanto riporta il "Resto del Carlino" l'immobile è stato acquistato da una società formata da imprenditori romagnoli (anche riminesi). Secondo quanto racconta il giornale l'intenzione è quella di trasformare il locale in un hotel, anche se ancora non esiste un progetto dettagliato.



La costruzione dovrà rispettare i vincoli paesaggistici della zona di Covignano. Inoltre ci sono restrizioni sulle destinazioni d'uso secondo le quali il Paradiso dovrà essere utilizzato come unica abitazione. È vietato quindi costruirci appartamenti, ma potrà essere comunque utilizzato come locale da ballo, ristorante, albergo o struttura per congressi, sport e benessere.